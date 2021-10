Vor uns die Flut: Reicht der bayerische Katastrophenschutz?

Ginge es bei den Pariser Klimazielen nur um die Temperatur in Unterfranken, die Menschheit hätte den dort ausgerufenen Kampf gegen die Erderwärmung bereits verloren. Seit Beginn der Messungen im Jahr 1881 stieg hier die Temperatur bereits um zwei Grad – in Teilen des Bezirks regnet es schon jetzt seltener als in der tunesischen Hauptstadt Tunis. Die Folge sind sinkende Grundwasserpegel, die sich auch durch Dauerregen nur langsam erholen. Im Sommer 2021 gesellten sich zum trockenen "Hotspot" Franken Starkregenereignisse: überall im Freistaat, egal ob an der Aisch, Abens oder Partnach - mit mindestens 300 Millionen Euro Schaden.

Zum Artikel Hochwasser in Bayern: 300 Millionen Euro Schaden

Deutscher Wetterdienst: Starkregenereignisse werden zunehmen

In einer Studie analysierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Starkniederschlagsereignisse der vergangen 20 Jahre und stellte dabei große regionale Unterschiede fest. Insbesondere in der Alpenregion ist starker Niederschlag besonders häufig. Mit dem Klimawandel und höheren Temperaturen dürften laut DWD diese Ereignisse sogar noch zunehmen.

Die nächste Flut kommt, da ist sich auch Prof. Peter Bradl sicher. Bradl leitet das Institut für Rettungswesen, Notfall- und Katastrophenmanagement der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Der Forschungsbedarf sei riesig, weil ständig neue Herausforderungen im Umgang mit Extremwetterlagen anstünden. Und neue Technologien im Rettungswesen müssen sich erst beweisen. Deswegen will die Hochschule in absehbarer Zeit mit einem neuen Studiengang, "digitales Rettungsmanagement", starten.

Zur Übersicht: Aktuelle News und Hintergründe zum Klimawandel

Einsatzleiter sieht Rettungskräfte an der Belastungsgrenze

Bradl ist selbst als Einsatzleiter im Wasserrettungsdienst unterwegs. Auch die pandemische Situation bereite ihm weiter Kopfzerbrechen: "Unsere Einsatzkräfte sind stets an vorderster Front und wir müssen darauf achten, dass wir sie auch unbeschadet wieder herausbringen." Wer im Einsatz mit einer FFP2-Maske agiere, sei einer wahnsinnigen körperlichen Belastung ausgesetzt. Das habe sich auch im Krisengebiet Ahrweiler gezeigt. "Ich habe mir Sorgen gemacht um die Belastung der Einsatzkräfte", sagt der Professor.

Die Leitfrage des Instituts: Wie können wir Menschen versorgen, damit sie in besonderen Gefahrenlagen minimalen Schaden davontragen? Bei Hochwasser seien vor allem Unterführungen Orte, wo es immer wieder zu Todesfällen unter den Rettungskräften komme. "Wer sich einmal in einem Wasser bewegt hat, das auch nur einen halben Meter hoch ist und abzieht, merkt, was für eine unbändige Kraft das ist", sagt Bradl mit Blick auf die Bilder aus diesem Sommer.

Staatliche Feuerwehrschule Würzburg flutet ganze Straßenunterführung

An der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg will man sich genau auf diese Fälle vorbereiten und hat dafür eine komplette Straßenunterführung nachgebaut. "In dieser Unterführung ist es möglich, einen Meter Wasserhöhe zu erzeugen", erklärt Schulleiter Roland Demke. So könne man gefährliche Einsätze trainieren, zum Beispiel, wenn Fahrzeuge mit Insassen in der gefluteten Unterführung stehen. Dabei können weggespülte Kanaldeckel enorme Kräfte auslösen und betroffene Personen umgehend den Schacht ziehen.

Insgesamt wird das Gelände der Feuerwehrschule derzeit für über zehn Millionen Euro vom Freistaat Bayern erweitert. Zur großen Übungshalle, in der neben einem Einfamilienhaus auch ein Hochhaus und ein Einkaufszentrum - mit Liebe zum Detail - nachgebaut sind, entsteht ein hölzerner Bauernhof. In verschiedenen Lehrgängen können sich Feuerwehrleute aus ganz Bayern die wichtigsten Fähigkeiten für Hochwassereinsätze aneignen, zum Beispiel beim Auspumpen vollgelaufener Keller.