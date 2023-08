Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Wetterdienst warnt für Teile Bayerns vor Hagel und Starkregen

In Bayern wird das sonnige Wochenende von schweren Gewittern unterbrochen: Vor allem in den nördlichen und mittleren Regionen des Freistaats ist laut Deutschem Wetterdienst am frühen Samstagabend mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen zu rechnen.