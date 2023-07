Tote bei Unwetter in Norditalien – Feuer wüten auf Sizilien

In Norditalien sind bei heftigen Unwettern mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Süditalien ächzt unterdessen weiter unter einer Hitzewelle mit Bränden. Besonders betroffen davon ist Sizilien.

Schwere Unwetter in Norditalien - zwei Tote

Besonders die Metropole Mailand sowie große Teile der Lombardei waren von den Unwettern betroffen. Es kam zu starken Sturmböen sowie schweren Hagelschauern und Regenfällen. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und beschädigten Häuser. Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia in ihrem Zelt von einem umfallenden Baum getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. In der Stadt Lissone wurde zudem eine Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Der Regen sei zwar in Mailand kurz, aber sehr intensiv gewesen, meldete Ansa weiter. Der starke Wind sowie Hagelkörner teils so groß wie Tennisbälle kamen erschwerend hinzu.

Hagel beschädigt Flugzeug - US-Maschine muss in Italien umkehren

Ein Passagierflugzeug der US-Gesellschaft Delta Air Lines war kurz nach seinem Start in Mailand in das Hagel-Unwetter geraten und musste seinen Flug abbrechen. Flug DL185 mit Ziel New York wurde wegen schwerer Beschädigungen an der Maschine nach Rom umgeleitet, wo das Flugzeug sicher landete, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Das Flugzeug trug von dem Unwetter demnach so schwere Schäden davon, dass die Piloten sich für die Umkehr und Landung in Rom entschieden. Die Passagiere seien "normal" ausgestiegen. Verletzte gab es nicht. Der Flughafen Mailand-Malpensa teilte später mit, dass kurz nach dem Start und während des Steigflugs ein schwerer Sturm mit großen Hagelkörnern Teile des Flugzeugs beschädigt habe.