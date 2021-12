Bergwetter am Wochenende: Etwas Schnee und viel Wind

Tiefdruckeinfluss und feuchtkalte Luft sorgten in den vergangenen Tagen für große Mengen Neuschnee in den bayerischen Alpen - vor allem in den Allgäuer Bergen. Somit liegen derzeit in den Alpentälern je nach Region 35 bis 70 Zentimeter Schnee, in Lagen um 1.500 m hat sich die Schneedecke auf gut einen Meter aufsummiert. Die Zugspitze meldet derzeit 1,3 Meter Schnee und auf dem Nebelhorn im Allgäu liegen satte zwei Meter der weißen Pracht.

Wetter am Samstag: Leichte Schneefälle und lebhafter Wind

Am Samstag bestimmt eine von Südschweden bis nach Italien reichende Tiefdruckzone auch in den bayerischen Alpen das Wetter und es kommt tagsüber bei einem stark bewölkten Himmel zeitweise zu meist leichten Schneefällen. Somit sind in den meisten Gebieten nochmals um fünf Zentimeter, in den Allgäuer Alpen um die zehn Zentimeter Neuschnee möglich.

Der Wind weht lebhaft, in Böen stark bis stürmisch, so dass es mitunter zu Schneeverwehungen kommen kann. Das Ganze bei winterlichen Temperaturen von 0 bis 2 Grad in den Tälern, in 1.500 m um -5 Grad und auf der Zugspitze hat es frostige -13 Grad, die sich auf aufgrund des in Böen starken bis stürmischen Windes noch kälter anfühlen.

Sonntag: etwas freundlicher

Am Sonntag nimmt der Tiefdruckeinfluss vorübergehend ab und es wird etwas freundlicher. So ist es zunächst weitgehend trocken und es gibt sonnige Abschnitte, spätnachmittags und abends bringt ein Tiefausläufer von Nordwesten her vereinzelt Schnee, in tiefen Lagen Regen.

Im Vergleich zum Samstag wird es mit Höchstwerten um 3 Grad einen Tick milder; in 1.500 m liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt und auf der Zugspitze um -6 Grad. In exponierten Gipfellagen weht der Wind weiterhin stark, in Böen stürmisch.

Vorsicht in den Bergen: Lawinengefahr

Derzeit besteht in den Allgäuer Bergen durch den vielen Neuschnee eine erhebliche, oberhalb der Waldgrenze hohe Lawinengefahr. In den oberbayerischen Alpen ist die Lawinengefahr derzeit mäßig, oberhalb 1.600 m erheblich.

Aussichten auf die kommende Woche

In der neuen Woche wird es insgesamt etwas milder. Dabei fällt am Montag am oberbayerischen Alpenrand vereinzelt Regen, in den Allgäuer Alpen ist es trocken mit etwas Sonnenschein. Dienstag und Mittwoch ist es überall trocken mit teils längeren sonnigen Abschnitten.