Wer rettet Werner? - Typisierungsaktion im Kreis Rottal-Inn

Jedes Jahr erkranken rund 14.000 Menschen in Deutschland an Leukämie. Der Rottaler Werner Danninger gehört dazu. In Bad Birnbach will man am Samstag mit einer Typisierungsaktion einen Stammzellenspender oder eine Stammzellenspenderin für ihn finden. Unter dem Motto "Bayerbach hoid zam" waren schon zuvor bei einer Benefizveranstaltung mit Faschingstreiben im Nachbarort 5.000 Euro für die Typisierungsaktion gesammelt worden.

Engagierter Ehrenamtler

Werner Danninger ist Landwirt und gern in der Natur und den Bergen unterwegs. In der Region ist er besonders durch sein ehrenamtliches Engagement bekannt. Seine Familie ist überwältigt, wie viele Menschen gerade mit anpacken, um ihm zu helfen. Sie spenden zum Beispiel Kuchen, wollen die Typisierungsaktion unterstützen oder geben Geld dazu.

Bad Birnbachs Bürgermeisterin Dagmar Feicht (CSU) wirbt als Schirmherrin um neue Stammzellenspenderinnen und -spender: "Es geht ganz schnell - Stäbchen in den Mund, Daten aufnehmen lassen und irgendwann vielleicht Leben retten", sagt sie über die Typisierungsaktion am Samstag.

Auch Spenden willkommen

Jede gesunde Person zwischen 17 und 45 Jahren kann sich mit einem einfachen Wangenabstrich typisieren lassen. Die Aktion "Werner braucht eure Hilfe" findet in der Grund- und Mittelschule Bad Birnbach statt. Sie läuft am 13. Januar zwischen 11:00 und 16:00 Uhr.

Man kann auch direkt an die Stiftung Aktion Knochenmarktspende Bayern spenden, mit dem Verwendungszweck "Danninger Bad Birnbach". Das gesammelte Geld wird für die Registrierungskosten von 35 Euro pro neuem freiwilligen Stammzellenspender verwendet.