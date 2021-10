Weniger Stau - Feldversuch auf der A3 bei Hösbach startet

Bei Verkehrsmeldungen im Radio ist sie fast immer zu hören: Die Autobahn A3 bei Hösbach (Lkr. Aschaffenburg). Die Einhausung sowie die vielen Auf- und Abfahrten sorgen dort regelmäßig für stockenden Verkehr. Zu Spitzenzeiten reihen sich auf der rechten Spur ein Lkw nach dem anderen. "Dort setzt der Feldversuch an", erklärt Stefan Weißkopf von der Autobahn GmbH des Bundes von der Außenstelle Nord in Würzburg. Deswegen wird für sechs Wochen im Bereich vor und in dem Tunnel das Lkw-Überholverbot probeweise aufgehoben.

Entzerrung des Verkehrs

Die Laster sollen sich so auf zwei Spuren verteilen und der Verkehr entzerrt werden. Die Behörden versprechen sich davon auch ein flüssigeres Auf-und Abfahren von der Autobahn. Außerdem soll während des Feldversuchs die Geschwindigkeitsvorgabe dem Verkehrsfluss angepasst werden – auf maximal 100 km/h. Gesteuert wird das über die dort installierten Streckenbeeinflussungsanlagen. Das ermöglicht den Behörden auch die Ergebnisse auszuwerten.

Entlastung für die Gemeinde Hösbach

Entlastung verspricht sich davon auch die Gemeinde Hösbach. Die Ortsdurchfahrt dort dient bei Stau und Sperrungen auf der A3 als Umleitung. Laut Behörden fahren auf der A3 im Bereich Hösbach täglich 100.000 Fahrzeuge. 25 Prozent davon sind Laster. Geplant haben den Feldversuch die Autobahn GmbH des Bundes Würzburg gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt Aschaffenburg. Die ersten Ergebnisse des Feldversuchs werden demnach Anfang Dezember erwartet.