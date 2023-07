Weltpremiere: Organischer Stromspeicher aus Alzenau ausgeliefert

Der Batteriebauer CMBlu aus Alzenau im Landkreis Aschaffenburg hat am Donnerstag im österreichischen Burgenland Weltpremiere gefeiert. An einem der größten Solarparks in Österreich wurde der erste organische SolidFlow-Batteriespeicher made in Unterfranken ausgeliefert.

Meilenstein für globale Energiewende?

Das Burgenland hat es sich zum Ziel gesetzt, energieautark und klimaneutral zu werden. Beide Partner sprechen von einem "Meilenstein für die globale Energiewende": Zum ersten Mal überhaupt geht ein organischer SolidFlow-Batteriespeicher außerhalb eines Labors in Betrieb. Er wird zukünftig überschüssige Energie des hybriden Solar- und Windparks Schattendorf aufnehmen und gezielt einspeisen. Die Technologie wird in den kommenden Wochen und Monaten in Betrieb genommen und unter unterschiedlichen Praxisanforderungen in verschiedensten Szenarien getestet, bevor CMBlu im Anschluss weitere Speicher mit einer Gesamtkapazität von 300 MWh ins Burgenland ausliefert. Ziel ist es, eine klimaneutrale Energieversorgung im Burgenland bis 2030 zu realisieren.

Organischer Stromspeicher aus Alzenau

CMBlu forscht seit 2014 an organischen Stromspeichern – sogenannten "Organic Solid Flow Batterien". Sie sind organischen Ursprungs, nicht explosiv und unabhängig von Lieferketten und seltenen Erden und Metallen. In Bayern spielen Speicher noch nicht die Rolle wie in anderen Regionen dieser Erde, sagt CMBlu-Gründer Peter Geigle im BR-Gespräch. In den USA würden bereits große Speicher in großer Zahl gebaut, um die Netze auch bei einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien stabil zu halten. Peter Geigle: "Wenn wir sagen, in fünf Jahren haben wir Zustände mit 50 Prozent+ erneuerbarer Energien, dann brauchen wir viel mehr Speicher, als wir sie heute haben."