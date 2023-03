Weltfrauentag: Wird der 8. März auch in Bayern ein Feiertag?

Bei der Rechtfertigung, den neuen freien Tag einzuführen, spielten aber auch Zahlen eine Rolle - nämlich, wie viele Feiertage ein Bundesland bislang hat. Während Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zu Zeiten der damaligen Debatten weniger als andere hatten, führt der Süden Deutschlands und damit auch Bayern die Liste an. Zwölf sind es zurzeit im gesamten Gebiet des Freistaats, regional kommen noch zwei hinzu.

Bayern-FDP: Frauentag wichtig, aber nicht als freier Tag mit Kaffee

Einen Umstand, den auch Julika Sandt, Sprecherin für Frauen in der Bayern-FDP, in ihre Begründung einfließen lässt: Sie sieht keinen Mehrwert darin, an dem Tag Betriebe, Schulen und Kitas zu schließen. "Bayern ist bereits das Bundesland mit den meisten Feiertagen in Deutschland, deren Anlass oftmals in Vergessenheit gerät. Frauen brauchen keinen freien Tag mit Kaffee und Kuchen sondern eine starke Rolle in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft", teilte sie auf Anfrage mit. Dennoch sei der Frauentag wichtig, um sich für Frauen einzusetzen - etwa für bessere Aufstiegschancen oder für Frauen- und Mädchenrechte weltweit.

Deutschlandweit waren von FDP, Union und AfD schon mehrfach kritische Stimmen gegen einen expliziten Feiertag am 8. März zu hören.

Ute Eiling-Hütig, Vorsitzende der AG-Frauen der CSU-Landtagsfraktion, sieht den Internationalen Frauentag nicht als Feiertag, sondern als einen "Tag der Mahnung, die Themen Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Gewalt und strukturelle Gewalt gegen Frauen in den Fokus zu nehmen und die Situation der Frauen weltweit zu verbessern". Es bedürfe auch gegenseitiger Solidarität. "Ein Feiertag oder die Forderung nach diesem ist nicht sinnvoll oder effektiver. Viel wichtiger ist es, konkret die Situation von und für Frauen zu verbessern" - bei gerechter Bezahlung im Job, den Themen Gewalt gegen Frauen und Sexismus im Alltag. "Und das nicht nur an einem Tag, sondern 365 Tage im Jahr", so Eiling-Hütig.

AfD in Bayern befürchtet nur "mehr völlig falsche Ideologie"

Die AfD sieht aktuell ebenfalls keinen Bedarf für einen "extra Frauen-Feiertag". "Mit Blick auf die Kommunikation, die heute in den Medien zum Frauentag zu finden ist, muss man feststellen, dass dieser Tag heute bereits massiv für linke woke Propaganda missbraucht wird", so Katrin Ebner-Steiner, frauenpolitische Sprecherin der Fraktion. "Würde dieser Frauentag ein offizieller Feiertag, dann wäre das nur die Einladung zu noch mehr völlig falscher Ideologie." Und es gebe bereits den Muttertag, "an dem unsere Mütter geehrt werden. Denn sie sind das Rückgrat unserer Gesellschaft."

In anderen Bundesländern laufen derweil Initiativen: In Sachsen beispielsweise unterstützen Sozialdemokraten und Grüne ein Vorhaben der Gewerkschaft Verdi: Dort werden im Rahmen eines Volksantrags Unterschriften gesammelt, damit der Landtag über das Thema diskutiert. Auch in Niedersachsen spielt der Frauentag eine Rolle: Bei der Suche nach einem neuen Feiertag steht dieser Termin in einer Reihe mit anderen. In anderen Bundesländern war das in der Vergangenheit immer wieder der Fall, wenn es darum ging, einen Tag mit Symbolkraft, aber auch für Ruhe und zum Ausgleich einzuführen.

Forderung nach Freistellungen statt Feiertag

Gabi Schmidt, Sprecherin für Frauen der Freien Wähler, sprach sich im Gespräch mit BR24 gegen einen Feiertag zum aktuellen Zeitpunkt aus - vor allem weil sie nicht will, dass der Tag wie andere dann zu einem "Konsumtag" verkomme, an dem es nur Backmischungen oder Rosen gebe. Frauen, die auf die Straße wollten, sollten lieber eine Freistellung bekommen können, so Schmidt. Durch den weiter andauernden Kampf für die Gleichberechtigung von Frauen sei es aktuell "noch kein Tag zum Feiern". Ein Feiertag sollte es aus ihrer Sicht erst werden, wenn das geschafft sei. Über das Thema müsste sich weiter in den Frauenverbänden ausgetauscht werden.

Feiertage belasten die Wirtschaft

Die Feiertagsdebatte holt regelmäßig Wirtschaftsvertreter auf den Schirm: Denn solche Tage bringen Extrakosten und können die Wirtschaft belasten. Allerdings sind diese finanziellen Lasten je nach Branche und Jahreszeit unterschiedlich hoch zu bewerten.

Weltweit ist der Internationale Frauentag - der seit über 100 Jahren begangen wird - laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund in mittlerweile 26 Ländern gesetzlicher Feiertag. Befürworter haben auch schon folgenden Vorschlag gemacht: einen anderen Feiertag zu Gunsten des Weltfrauentags streichen, dann bleibt die Anzahl gleich.

Doch im Freistaat ist auch das bislang nicht Thema. Denn zusammenfassend gilt: In Bayern hält die Politik weiterhin wenig von einem neuen Feiertag am 8. März wie in Berlin.