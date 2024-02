Weg für Amazon frei: Gemeinderat Rohr stimmt für Logistikzentrum

Rohr ist ein kleiner Markt in Niederbayern mit ein paar Tausend Einwohnern. Dorthin will sich der Online-Riese Amazon ansiedeln. Die Meinungen in Rohr über ein Amazon-Logistikzentrum an der Autobahn 93 im Landkreis Kelheim sind gespalten. Der Marktgemeinderat jedoch hat sich am Dienstagabend eindeutig dafür entschieden.

Vorwurf: Zu wenig Zeit, um sich eine Meinung zu bilden

Josef Krottenthaler war zur Gemeinderatsitzung gekommen, um seinen Ärger loszuwerden. Zum geplanten Amazon-Logistikzentrum meldete er sich mehrfach zu Wort. Er ist verärgert, dass die finalen Pläne erst vergangene Woche an den Marktgemeinderat verschickt worden sind, samt 200-seitigem Anhang. "Ich gratuliere jedem, der in dieser kurzen Zeit eine fundierte Entscheidung treffen kann", sagt der Ortssprecher.

Selbst hat Krottenthaler kein Stimmrecht, aber er darf im Marktgemeinderat Fragen stellen. Zum Beispiel, warum sich die möglichen An- und Abfahrten am Amazon-Logistikzentrum im Vergleich zu früheren Zahlen mittlerweile verdoppelt haben. Aus dem Publikum bekommt er dafür Applaus.

Kleiner Ort Bachl direkt betroffen

Krottenthaler ist Ortssprecher von Bachl, einem kleinen Ortsteil von Rohr, der mit seinen 176 Einwohnern direkt an der A93 liegt. Gleich auf der anderen Seite der Autobahn soll der Logistikpark mit einer Gesamtgrundstücksfläche von 325.000 Quadratmetern - was etwa 45 Fußballfeldern entspricht - entstehen. Die meisten Einwohner des Orts haben einen "Brandbrief" an die Gemeinderäte und die Bürgermeisterin unterschrieben. 80 Prozent der Haushalte in Bachl seien gegen das Logistikzentrum, sagt Krottenthaler.

Sorge wegen Verkehr und Wertverlust

Im Brief schreiben die Bürger, dass sie einen Wertverlust ihrer Häuser und Beeinträchtigung durch die dauerhafte Beleuchtung des Logistikparks befürchten. Und natürlich darf auch der größte Kritikpunkt nicht fehlen: die Verkehrsbelastung. Im Brief ist die Rede von unzähligen Lkw, Sprintern und Pkw, die täglich das Logistikzentrum anfahren könnten. "Für die Bürger des Kernorts Rohr sind diese enormen Belastungen nicht zu spüren. Sie wohnen in fünf Kilometern Entfernung hinter einem großen Berg", heißt es im Brandbrief der Bachler.