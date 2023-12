Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Zehn Jahre Arbeitskämpfe bei Amazon: Ein endloser Konflikt?

Seit einem Jahrzehnt streiken die Mitarbeiter von Amazon in Graben für bessere Arbeitsbedingungen und einen Tarifvertrag. Ein Einblick in den anhaltenden Konflikt, die Reaktionen des Unternehmens und warum die Gewerkschaft Verdi nicht aufgeben will.