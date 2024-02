Amazon-Logistikzentrum in Rohr: Gemeinderat stimmt über Pläne ab

Der Marktgemeinderat in Rohr in Niederbayern könnte am Dienstagabend den Weg für ein großes Logistikzentrum des Onlineriesen Amazon freimachen. Die Gemeinderäte sollen über die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans abstimmen.

Geplant: Logistikpark auf 325.000 Quadratmetern

Die Pläne sehen einen großen Logistikpark mit einer Gesamt-Grundstücksfläche von rund 325.000 Quadratmetern vor, was in etwa einer Fläche von 45 Fußballfeldern entspricht. Der Großteil der Fläche entfällt dabei auf das geplante Logistikzentrum von Amazon - der Rest auf einen weiteren Logistikpark des Projektpartners Panattoni. Im großen Amazon-Logistikzentrum sollen Waren gesammelt und an kleinere Logistikzentren des Konzerns weitertransportiert werden. Erst von dort erfolgt dann die Zustellung direkt zu den Kunden. Es wäre das dritte Logistikzentrum des Online-Händlers in dieser Größe in Bayern.

Gemeinde erhofft sich Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen

Die Gemeinde Rohr erhofft sich vom Großprojekt Gewerbesteuereinnahmen und Arbeitsplätze. Allein bei Amazon könnten nach Unternehmensangaben rund 1.500 Jobs entstehen. Gegner des Projekts haben sich in einer Bürgerinitiative organisiert. Sie befürchten in den umliegenden Ortschaften eine Überlastung des Verkehrs durch den Lieferverkehr und die An- und Abfahrten der Angestellten. Allgemein sei die Region einem solchen Projekt nicht gewachsen, kritisieren die Gegner. Es wird erwartet, dass die Sitzung des Gemeinderats von Protesten begleitet wird.