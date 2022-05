Wecker-Bett: "Jugend forscht"-Landessieger beim Bundeswettbewerb

Bastler entwickelten spezielle Sprachsteuerung

Das Besondere am Nabburger Projekt: Mit dem Bett testen die Schüler einen selbst-entwickelten Sprachassistenten, der das Bett steuert und den Schlafenden durch den Weckprozess führt. Anders als Google, Alexa, Siri und Co. ist dieser in sich geschlossen und funktioniert offline, also ohne den Datenversand an internationale Rechenzentren, und schließt somit das bisher bestehende Sicherheitsrisiko solcher Assistenzsysteme aus.

Vom Mikrochip bis zur fertigen Maschine - Alles selbst gebaut

Besonders beeindruckt waren die Juroren beim Landeswettbewerb auch von den Fähigkeiten der Beiden. Während der Pandemie, so ihr Vertrauenslehrer Wolfgang Schrüfer, hätten die Schüler ihr Projekt ganz ohne Sponsoren umgesetzt und fehlende Teile – vom Mikrochip bis hin zur fertigen Maschine – selbst gebaut.

Bei "Jugend forscht" gibt es sieben Preiskategorien, darunter "Arbeitswelt", "Biologie", "Chemie", "Geo- und Raumwissenschaften", "Mathematik/Informatik", "Physik" und "Technik". Die Siegerehrung findet am Sonntag statt.