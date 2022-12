Wasserburg: Historische Schätze gehen online

Dokumente der Not aus dem Dreißigjährigen Krieg

Die Schüler der 11. Klasse des Wasserburger Luitpold-Gymnasium sind schon in den Genuss der digitalisierten Dokumente gekommen. Im Geschichtsunterricht behandeln sie gerade den Dreißigjährigen Krieg. Die Laptops sind verteilt, gemeinsam suchen die Jugendlichen auf dem Portal von "Bavarikon" das Wasserburger Stadtarchiv und dann im Jahr 1632 ein Schreiben an den "Durchleichtigisten curfürst" vom 4. Juni. Das Dokument erscheint - und die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass sie es so einfach nicht lesen können, denn es ist in der deutschen Schrift verfasst worden – und die muss eigens gelernt werden.

Dankenswerterweise hat das Stadtarchiv diesen Briefwechsel in die lateinische Schrift transkribiert und in einer kleinen Broschüre veröffentlicht. Die Schilderungen des Magistrats über die Zustände in Wasserburg sind erschütternd. Maximilians Soldaten plündern die Einwohner aus. An einer Stelle heißt es:

"…das graes ist nit mer sicher, sondern wirdt abgemäet … also daß die bürgerschafft khein melch vich halten mag, und die chinnder in der wiegen khain milch haben." Briefwechsel von 1632

Maximilians Soldaten: Freund oder Feind?

An anderer Stelle wird Beschwerde geführt, dass die Soldaten wild in der Gegend herum schießen würden, und man nicht weiß, ob sie Freund oder Feind sind. Und wie reagiert der Herzog auf das Leiden seines Volkes? Er antwortet schon zwei Tage später. Auch dieses Schreiben des hohen Herrn, der zu dieser Zeit in Salzburg weilte, ist erhalten.