Wasser wird teurer: Gemeinden kämpfen mit hohen Strompreisen

Heretsried muss die Zusatzkosten an die Bürger weitergeben

Heretsried muss die Zusatzkosten für den Gemeinde-Strom eins zu eins an die Bürger weitergeben. Das bedeutet höhere Gebühren fürs Trinkwasser und fürs Abwasser, denn auch die Kläranlage braucht elektrischen Strom. Und auch den Sportverein am Ort trifft es: Das Fußball-Training am Abend unter Flutlicht steht auf der Kippe. Heretsried will gegensteuern, mit Nachtabsenkung, Led-Leuchten an den Straßenlaternen und einer Photovoltaikanlage. Auch der Gemeindetag sieht aktuell wieder Licht am Horizont und hofft, dass die geplante Strompreisbremse auch den Kommunen zu Gute kommen wird.