Warum diese Unterfranken keine Windräder mehr wollen

Rund 300 Zuhörer sind zu einer Informationsveranstaltung mit Vorträgen und einer Diskussion in die örtliche Sporthalle gekommen. Das zeigt das große Interesse am Thema. Das Gebiet zwischen Donnersdorf und Pusselsheim im Landkreis Schweinfurt und Theres im Landkreis Haßberge ist als Vorranggebiet für Windkraft ausgewiesen. Derzeit gibt es dort allerdings keine konkreten Pläne oder gar einen Projektentwickler für einen Windpark.

Bürgermeister befürchtet Goldgräbermentalität

Der Bürgermeister von Donnersdorf Klaus Schenk machte dennoch deutlich, dass er einem Windpark kritisch gegenübersteht. So weit ist er sich mit seinen Kollegen Jens Machnow aus Grettstadt und Matthias Schneider einig: Wenn ein Windpark entstehen sollte, möchten die Kommunen möglichst viel mitentscheiden. Es gehe vor allem darum, in der zukünftigen Entwicklung nicht behindert zu werden, so Schenk. Er befürchtet, dass Projektwickler einzelne Grundstückseigentümer ansprechen könnten. "Gier frisst Hirn sag ich immer. Die Goldgräbermentalität ist wieder ausgebrochen wegen der Aufweichung der 10-H-Regel", sagt der CSU-Politiker. Stattdessen möchten die Bürgermeister einvernehmliche kommunale Lösungen finden.

Obereuerheim befürchtet Lärm und Schattenwurf

Besonders der Ort Obereuerheim nordwestlich des Gebiets steht im Fokus. Der Sprecher der dortigen Bürgerinitiative Wolfgang Roth sagte, viele Bewohner sähen sich von der Autobahn und einem möglichen künftigen Windpark umzingelt. Die Initiative befürchtet neben der optischen Bedrängung unter anderem Schattenwurf der Rotoren, regelmäßige Lärmbelästigung und mittelfristig auch eine Wertminderung der Grundstücke.