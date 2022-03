Warnstreik bei Postbank betrifft auch Niederbayern und Oberpfalz

Kunden der Postbank müssen am Freitag und Samstag auch in Niederbayern und der Oberpfalz mit Einschränkungen und geschlossenen Filialen rechnen. Die Gewerkschaft verdi hat im laufenden Tarifstreit die 15.000 Beschäftigten der Postbank zum bundesweiten Streik aufgerufen.

Verdi will Druck auf Arbeitgeber erhöhen

"Mit der bisher umfangreichsten Streikwelle in dieser Tarifrunde soll der Druck auf die Deutsche Bank als Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde am 22. März erhöht werden", sagt der Geschäftsführer vom Verdi-Bezirk Oberpfalz, Alexander Gröbner. In Niederbayern und der Oberpfalz werden davon unter anderem die Standorte Passau, Deggendorf, Plattling, Cham, Schwandorf, Weiden, Grafenwöhr, Amberg und Regensburg betroffen sein.

Arbeitskampf um mehr Lohn und bessere Bedingungen

Verdi fordert sechs Prozent, mindestens aber 180 Euro mehr Gehalt und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro sowie eine unbefristete Übernahme für Auszubildende nach Abschluss der Ausbildung. Die Arbeitgeber bieten 2,8 Prozent ab Oktober 2022 und 2,1 Prozent in 2024. Die Gewerkschaft spricht von einem inakzeptablen Angebot.