Verband rechnet mit starkem Anstieg von Warm-Mieten in München

Zum Jahreswechsel werden auf Mieterhaushalte deutliche Preissteigerungen bei den Warmmieten zukommen. Wie der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW Bayern) am Montag in München mitteilte, ist wohl mit einem Plus von durchschnittlich zehn Prozent zu rechnen. Auslöser sei das Auslaufen bestehender, günstiger Gasverträge zum 31. Dezember 2022. Zum Teil verfünffache sich auch der Gaspreis, den die Unternehmen im neuen Jahr zahlen müssten.

Zu Silvester laufen zahlreiche Gas-Verträge aus

Der VdW Bayern beruft sich für seine Einschätzung auf eine Umfrage unter 495 Mitgliedsunternehmen mit einem Bestand von 540.000 Wohnungen. Bei mehr als 80 Prozent der Verbandsmitglieder sei Erdgas die wichtigste Energiequelle, um ihre Wohnanlagen zu versorgen. Da zu Silvester bei jedem dritten befragten Wohnungsunternehmen die bestehenden Lieferverträge ausliefen, würden die Preise für Wärme- und Warmwasserversorgung ab Januar 2023 vielerorts deutlich anziehen.

Der Mitteilung zufolge ist im Vergleich mit der letzten Mitgliederbefragung des Verbands der Gaspreis für die Unternehmen allein in den vergangenen sechs Monaten im Mittel um 116 Prozent von 5,59 Cent pro Kilowattstunde auf 12,07 gestiegen. Ein Viertel der Verbandsmitglieder zahle bereits mehr als 16 Cent. "In der Spitze werden Preissteigerungen von über 500 Prozent von Mitgliedsunternehmen gemeldet", sagte Verbandsdirektor Hans Maier. Rund 34 Prozent der Wohnungsunternehmen besäßen noch Altverträge zu günstigen Preisen, die bis Ende 2023 liefen. Die hohen Gaspreise würden letztlich bei allen Mieterhaushalten ankommen.