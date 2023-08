Wanderer klagt: Kühe sollen Auto am Spitzingsee demoliert haben

Ein Wanderer hat ein Hotel am Spitzingsee verklagt, weil Kühe sein vor Ort geparktes Auto demoliert haben sollen. Der Fall wurde am Donnerstag am Landgericht München II verhandelt, so eine Sprecherin.

Das könnte Sie auch interessieren: "Wie Bayern den Touristen-Ansturm in den Griff kriegen will"

Kläger: Schaden in Höhe von über 10.000 Euro

Demnach klagt der Wanderer auf Schadensersatz. An seinem Auto soll ein Schaden von 10.500 Euro entstanden sein. Er hatte sein Auto auf dem Parkplatz des Hotels geparkt und war dann mit Freunden zu einer Bergtour aufgebrochen. Als er nach der Wanderung zurückgekehrt sei, sei sein Auto rundherum beschädigt gewesen, u.a. mit Dellen und Lackschäden. Medienberichten zufolge sagte der Kläger vor Gericht, dass auch sein Heckscheibenwischer herunterhing und auf dem Auto überall Schleck- und Sabberspuren waren. Er habe wohl auch Kühe auf dem Parkplatz gesehen.

Anwälte des Hotelbetreibers boten einen Vergleich an

Vor Gericht legte er ein Sachverständigen-Gutachten über die Schäden vor. Die Reparaturkosten soll nun der Hotelbetreiber übernehmen. Laut einer Gerichtssprecherin wurde in der Verhandlung unter anderem darüber diskutiert, inwiefern der Parkplatz umzäunt war, um die Kühe fernzuhalten. Die Anwälte des Hotelbetreibers kamen dem Wanderer mit einem Vergleich entgegen. Dieser habe laut Informationen des Gerichts nun bis September Zeit, sich zu überlegen, ob er den Vorschlag annehmen möchte oder nicht.