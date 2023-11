Wärme aus dem Fluss: Mehr klimafreundliche Energie für Bayern

Professor Uwe Holzhammer steht am Nordufer der Donau bei Neuburg und blickt zufrieden auf sein Thermometer: 8,6 Grad hat der Fluss aktuell, sieben Grad wärmer als die Umgebung. Während der Heizperiode in den Wintermonaten ist die Donau fast immer deutlich wärmer als die Luft. Das zeigen die Temperaturvergleiche der vergangenen Jahre. "Und diesen Vorteil möchten wir gerne nutzen", sagt der Fachmann für Energiesystemtechnik. Mit seinem Team untersucht er derzeit, ob sich eine große Wasser-Wärmepumpe samt Fernwärmenetz technisch und wirtschaftlich umsetzen lässt. Die Machbarkeitsstudie soll bis Ostern fertig sein. Hintergrund: Bis 2028 müssen Kommunen ihren Einwohnern klimafreundliche Wärmepläne vorlegen.

Wärme aus dem Fluss: vom Prinzip her einfach

Die Technik klingt vom Prinzip her einfach und klimafreundlich: Das Flusswasser wird an einen Wärmetauscher geleitet. Dieser überträgt die Wärme der Donau auf einen zweiten Wasserkreislauf. Eine – meist mit Strom betriebene – große Wärmepumpe bringt das Wasser aus dem zweiten Kreislauf dann auf die richtige Temperatur für das Fernwärmenetz. Während es in den Häusern schön warm wird, fließt das Flusswasser – nur unwesentlich – abgekühlt zurück in den Fluss.

Umdenken infolge der Energiekrise

So kann man weitgehend auf fossile Brennstoffe verzichten und CO2 sparen. Doch um auf diese Weise viele Haushalte mit Wärme aus dem Fluss zu versorgen, braucht es ein Fernwärmenetz mit einem kilometerlangen Rohrsystem. Das kostet. Vor dem Krieg in der Ukraine und der Energiekrise, als russisches Gas billig zur Verfügung stand, zeigten deutsche Kommunen deshalb kaum Interesse an großen Wasser-Wärmepumpen, analysiert das Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems ISE. Das ändert sich gerade. Die Fraunhofer-Experten begleiten aktuell zwei bereits laufende Projekte in Rosenheim und Mannheim.

Deutschlands größte Fluss-Wärmepumpe steht in Mannheim

Die größte Fluss-Wärmepumpe in Deutschland steht am Rheinufer in Mannheim und versorgt seit diesem Oktober mit einer Leistung von 20 Megawatt rund 3.500 Haushalte mit Fernwärme aus dem Fluss. Jährlich kann Mannheim so rund 10.000 Tonnen CO2 einsparen, versichert Sebastian Ackermann vom Mannheimer Energieversorgungsunternehmen MVV Energie. In Planung sind bereits zwei weitere Anlagen ganz in der Nähe – mit dem Ziel, in ein paar Jahren 10.000 Haushalte mit Wärme aus dem Rhein versorgen zu können. Möglich ist das, weil die Wasser-Wärmepumpen da gebaut werden, wo früher ein Steinkohlekraftwerk lief. Dessen Abwärme wurde bereits für Mannheimer Haushalte genutzt. Deshalb gibt es hier bereits ein Fernwärmenetz.

Rosenheim zieht Wärme aus dem Mühlbach

Nur einen Bruchteil so groß sind die drei Großwärmepumpen in Rosenheim. Sie stehen am Mühlbach in der Nähe des dortigen Heizkraftwerks. Auch sie laufen erst seit wenigen Monaten und leisten insgesamt 4,5 Megawatt. Wie Mannheim verfügt Rosenheim seit Jahrzehnten über ein Fernwärmenetz, das nun eben auch genutzt wird, um mit der Wärme des Mühlbachs zu heizen.

Neuburg startet "auf der grünen Wiese"

Ganz anders ist die Situation in Neuburg an der Donau. Zumindest am Nordufer startet Professor Uwe Holzhammer mit seiner Machbarkeitsstudie für eine große Wasser-Wärmepumpe "auf der grünen Wiese". Hier gibt es kein Kraftwerk und damit auch kein Fernwärmenetz. Ein solches unterhält Neuburg bislang ausschließlich auf dem Südufer der Donau. Dort stehen die großen Industrieanlagen der Stadt, deren Abwärme seit über einem Jahrzehnt in ein Fernwärmenetz eingespeist wird. Rund 3.000 Haushalte am Südufer werden so beheizt, so die Stadtwerke.