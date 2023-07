Historische Zugfahrt: Nostalgie mit dem Trans-Europ-Express

Familie Urban aus Nürnberg: Vater Markus, Mutter Anne und Tochter Matilda gönnen sich an diesem heißen Tag bei 37 Grad einen ganz besonderen Ausflug. Los geht’s am Nürnberger Hauptbahnhof am Gleis sieben. Gemeinsam mit den Urbans warten 170 weitere Ausflügler auf die Einfahrt des Trans-Europ-Express.

Der Zug gilt bei vielen Bahnfans als das schönste Modell in der DB-Geschichte, fehlt wohl in kaum einer Modelleisenbahn-Sammlung. Das Nürnberger DB-Museum bietet einen unterhaltsamen Doppelschlag. Erst geht es mit dem historischen "TEE" nach Neumarkt, von dort aus auf das Firmengelände des Bauunternehmens "Max Bögl". Dort fährt auf einer Teststrecke nämlich eine Magnetschwebebahn, die die Bahnliebhaber selbst ausprobieren dürfen.

Tickets nach 20 Minuten ausverkauft

Start ist am Nürnberger Hauptbahnhof. Alle Reisenden und auch der Zug sind pünktlich. Das überrascht nicht. Die Fahrt ist begehrt. Tickets waren rasch vergriffen. Das Angebot des DB Museums ist schon seit Monaten ausverkauft. "Nach 20 Minuten waren alle 170 Tickets online vergeben", erzählt Rainers Mertens vom DB Museum.

Gefahren wird nur in Wagen der 1. Klasse. Schnell sind alle klimatisierten Abteile gefüllt. Familie Urban hat Platz. Geräumige, ausziehbare Sitzmöglichkeiten, grün-blau plüschig überzogen. Miniatur-Aschenbecher in der Handlehne, goldgelb glänzende Gepäckablagefächer über dem Kopf. Anna und Markus Urban, sind zu jung, um den "TEE Rheingold" noch im Bahnalltag erlebt zu haben, finden aber schnell Gefallen an dieser Art zu reisen.

"Es ist alles so großzügig, man fühlt sich wie im Luxuszug, auch wenn er alt ist." Anne Urban

"Trainspotter" an der Strecke

Die historische Fahrt hat sich unter Bahn-Nostalgikern schnell herumgesprochen. Sogenannte "Trainspotter" säumen überall die Strecke. Jeder will zumindest ein Foto vom Trans-Europ-Express, wenn er schon selbst nicht mitfahren kann.

Ankunft im oberpfälzischen Sengenthal. Ab hier wird der Ausflug richtig modern. Auf seinem Firmengelände betreibt das Bauunternehmen "Max Bögl" eine Teststrecke für eine Magnetschwebebahn. 800 Meter lang dürfen die Besucher mit dem Monorail schweben – ein exklusives Erlebnis.

Fahrt mit der Magnetschwebebahn

Die Magnetschwebebahn fährt nahezu geräuschlos, beschleunigt schnell und kann Steigungen bis zehn Prozent locker stemmen – ein gewöhnlicher Zug kommt bei drei Prozent an seine Grenzen. Auf längeren Strecken sind 160 km/h kein Problem für die Magnetschwebebahn. Auf dem Firmengelände ist jedoch bei 80km/h Schluss.

"Max Bögl" führe derzeit Gespräche auf fast allen Kontinenten, so eine Unternehmenssprecherin. In China sei bereits eine dreieinhalb Kilometer lange Demonstrationsstrecke in Chengu erfolgreich etabliert. In Deutschland laufen aktuell noch Machbarkeitsstudien.

Mobilität der Zukunft?

Die Trans-Europ-Express-Reisegruppe zückt die Foto-Handys. Nostalgische Zugfahrt und visionärer Nahverkehr – und das an einem Tag. Familie Urban steigt wieder in den "TEE", zurück nach Nürnberg. Ein heißer, aber auch spannender Tag. "Die Kombination war der Reiz", sagt Anne Urban. Wie wir einst gereist sind und es vielleicht bald tun, das zu sehen und zu spüren, habe richtig Spaß gemacht.