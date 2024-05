Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Von Hunden erschreckt? Neun Lämmer von Zug erfasst und getötet

Bei Immenstadt im Allgäu sind am Dienstag mehrere Schafe aus ihrer Koppel ausgebrochen und auf die nahen Bahngleise gerannt. Ein Zug erfasste die Tiere, neun wurden getötet. Nun ermittelt die Bundespolizei. Was hat die Lämmer so erschreckt?