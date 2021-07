Von der Kostümdesignerin zur Kunstlehrerin - wegen Corona

Mit glitzernden Pailletten, funkelnden Swarovski-Steinen und voluminösem Tüll verzaubert die selbstständige Kostümdesignerin Bianca Matthäi seit elf Jahren ihre Kunden und Kundinnen. Die 47-Jährige schneidert hauptsächlich Kostüme für die Bühne: Ballett, Showtanz und Burlesque. Ihre Manufaktur ist ein Ein-Personen-Unternehmen - das bedeutet viel Arbeit. Bianca Matthäi arbeitet rund um die Uhr. Aber das ist es wert: "Wenn ich meine Kostüme auf der Bühne sehe, kommen mir auch mal die Tränen. Dann bin ich stolz", sagt sie. Doch Corona ändert alles für die Kostümdesignerin. Die Auftritte bleiben aus, und so auch die Aufträge für Kostüme. Im Januar herrscht komplette Stille - die Pandemie zwingt sie zu einem beruflichen Wechsel.

Neue Chancen am Gymnasium

Matthäi durchforstet Stellenanzeigen und bewirbt sich auf eine Stelle als Kunstlehrerin am Hans-Leinberger-Gymnasium in Landshut. Schon wenige Tage später gibt sie ihre erste Stunde. "Ich habe Kunst schon immer geliebt, besonders in Kombination mit Geschichte. Ich mag es, Leute dafür zu begeistern", erzählt Bianca Matthäi. Jetzt unterrichtet sie Schülerinnen und Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse. In ihrem Kunstsaal gilt: Jeder kann zeichnen. "Ich möchte den Kindern die Angst nehmen, und dass sie ihren Kopf und ihre Fantasie einsetzen", sagt sie. Kunst solle schließlich auch ein Ausgleich sein.

Schulleiter schätzt externe Hilfe

Schulleiter Peter Renoth ist Bianca Matthäi dankbar. Er schätzt Aushilfskräfte aus der Praxis. Renoth holte schon Förster für Natur- und Technik-Stunden in der Unterstufe und Ärzte für den Anatomieunterricht der zehnten Klassen ins Boot. "Das ist auch eine Bereicherung für die Schule, wenn dort Menschen arbeiten, die auch andere Perspektiven auf Schule haben. Sie müssen begleitet, entwickelt und unterstützt werden", sagt Renoth.

Neues Standbein in der Schule

Bianca Matthäi hat im Lehrerdasein eine neue Leidenschaft gefunden. Selbstständigen in einer ähnlichen Situation rät sie: "Es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Chancen - und es gibt auch sehr positive Chancen." Ihr habe Corona eine neue Perspektive eröffnet: Auch nach der Pandemie möchte Bianca Matthäi weiterhin als Lehrerin arbeiten. Das Unterrichten sei ein schöner Ausgleich zum stressigen Laufrad der Selbständigkeit: "Es frischt den Alltag ein bisschen auf und es gibt einfach wieder etwas mehr Energie."