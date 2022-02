Volleyball: Rote Raben holen wichtigen Punkt beim 2:3 in Potsdam

Das Volleyballerinnen-Team Rote Raben Vilsbiburg hat sich mit einem leidenschaftlichen Fünf-Satz-Match nach dreiwöchiger Bundesliga-Pause zurückgemeldet. Zwar unterlagen die Niederbayerinnen am Samstag beim Tabellenfünften SC Potsdam mit 2:3, jedoch konnten sie einen wichtigen Auswärtspunkt holen. Dieser könnte sich mit Blick auf die Playoffs noch als wichtig erweisen.

Guter Start für die Roten Raben

Den Roten Raben gelang es, die ersten beiden Sätze für sich zu entscheiden. Doch die Gastgeberinnen konnten im dritten Satz die Partie drehen und fanden nun mehr und mehr ihren Rhythmus. Beim Satzgleichstand von 2:2 kam es zum Tiebreak. Nach einem schnellen 0:3-Rückstand arbeiteten sich die Raben mehrmals bis auf einen Punkt heran, das Ruder herumreißen konnten sie jedoch trotz einiger spektakulär umkämpfter Ballwechsel nicht mehr.

Am Dienstag Nachholspiel gegen Erfurt

Am Ende hieß es 10:15 und somit 2:3. Am kommenden Dienstag, 8. Februar gastieren die Roten Raben zum Nachholspiel bei Schwarz-Weiß Erfurt, am Freitag, 11. Februar empfangen sie dann in der heimischen Ballsporthalle den VfB Suhl.

Die Bundesliga-Partie der Frauen zwischen NawaRo Straubing und dem Dresdner SC am gestrigen Samstag in der Straubinger Turmair Volleyballarena war coronabedingt abgesagt worden.