vor etwa einer Stunde

Viele Nachmeldungen - Münchner Inzidenz springt um 42 Prozent

Gestern lag die 7-Tages-Inzidenz in München noch bei 62,1. Quasi über Nacht stieg die Inzidenz sprunghaft an - auf nun 88,2. Grund dafür ist eine Welle an Nachmeldungen.