Viel Holz und viel Grün: Neues Studentenquartier in Rosenheim

Die ersten Bewohner sind eingezogen

Seit Mitte Dezember wohnen die ersten 70 Studierenden in dem Quartier. Die restlichen Wohnungen sollen im Frühjahr fertig sein. Rund zwei Drittel sind bereits vergeben. Wie sehr beim Bau an das Leben der Studierenden gedacht wurde, zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass in die kleine Sitzbank in der Küche genau zwei Getränkekästen passen. Gebaut wurde in Holzhybrid-Bauweise, was den Schallschutz gewährleistet. Die ein oder andere Party kann nach Corona also wieder steigen. Geplant ist außerdem auch eine Rooftop-Bar.