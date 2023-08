Vermisster Mann in Donau bei Vohburg: Flucht vor der Polizei?

In der Donau bei Vohburg im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm wird seit Montagabend eine Person vermisst. Nun wurde bekannt, dass es sich möglicherweise um einen Mann handelt, der vor der Polizei geflohen war. Die Ermittlungen und eine großangelegte Suche laufen weiter.

Zeugen haben Mann untergehen sehen

Am Montagabend suchten rund 100 Rettungskräften nach einer Person in der Donau. Zeugen hatten Hilferufe gehört und einen Mann untergehen sehen. Die Suche musste allerdings in der Nacht ergebnislos abgebrochen werden. Ein Problem ist, dass die Donau derzeit viel Wasser führt und die Fließgeschwindigkeit entsprechend hoch ist. Taucher können deshalb nicht ins Wasser. Mit einer Drohne soll nun aus der Luft Ausschau nach der vermissten Person gehalten werden.

Vermisster Mann vor Polizei geflohen?

Mittlerweile wurde bekannt, dass der Vermisste möglicherweise auf der Flucht vor der Polizei ist. Eine Streife hatte einen 35-jährigen Mann kurz zuvor in Vohburg einer Personenkontrolle unterzogen. Doch dieser floh. Der Grund für seine Flucht und die näheren Umstände sind nun Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.