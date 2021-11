Verletzte Hunde und Sachschäden nach Wildschweinjagd

Bei einer Drückjagd in Pöttmes, Ortsteil Gundelsdorf, haben gestern laut Polizei Wildschweine drei Hunde verletzt und mehrere Schäden auf Grundstücken und Häusern angerichtet. Die Wildschweine waren in einem Maisfeld. Als das abgeerntet wurde, standen die Jäger bereit, um die Tiere zu jagen. Vier Schweine flüchteten nach Angabe der Polizei in Gärten und Häuser in Gundelsdorf.

Panische Wildschweine verwüsten Grundstücke

Ein Wildschwein geriet dabei in einen umschlossenen Garten und konnte sich daraus nicht mehr befreien. Es richtete dort Schäden an und verletzte die Hunde der Grundstücksbesitzer leicht. Später erlegten die Jäger das Tier.

Auch die anderen Wildschweine richteten in ihrer Panik Schäden auf Grundstücken an. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass die Sachschäden, die die Wildschweine verursacht haben, beim örtlichen Jagdpächter gemeldet werden können.