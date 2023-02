Verkehrsversuch in Augsburg: Neue Fußgängerzone für ein Jahr

Seit Februar darf in der Kaufbeurer Fußgängerzone mit dem Fahrrad gefahren werden, ein Versuch, mit dem die Innenstadt belebt werden soll. Auch die Stadt Augsburg wagt ein Experiment: Sie will für ein Jahr eine neue Fußgängerzone testen.

Einjähriger Verkehrsversuch in Augsburg

Vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024 will die Stadt Augsburg einen groß angelegten Verkehrsversuch umsetzen. Die nördliche Maximilianstraße (zwischen Herkules- und Merkurbrunnen) wird dann samt Apothekergässchen, Winter- und Dominikanergasse zur Fußgängerzone.

Bäume, Bänke und Gastronomie an der frischen Luft

Die Planungen der Stadt Augsburg sehen fünf bis sechs Meter hohe Bäume in Kübeln für mehr Grün und Schatten vor. Außerdem zusätzliche Bänke zum Ausruhen und Verweilen in der neuen Fußgängerzone, freie Flächen zum Flanieren und mehr Platz für Tische und Stühle der Außengastronomie.

Auswirkungen auf angrenzende Gassen

Die Fußgängerzone in der nördlichen Maximilianstraße wird sich - laut Stadt - auch auf die Winter- und Dominikanergasse sowie das Apothekergässchen auswirken. Die Wintergasse verfüge über eine geringe Breite, so dass der Kraftfahrzeugverkehr nur in Einbahn-Richtung geführt werden könne. Da, so die Stadt, eine Ausfahrt nicht unabhängig, sondern nur über die Maximilianstraße erfolgen könne, müsse die Dominikaner- und die Wintergasse mit in die Fußgängerzone einbezogen werden. Gleiches gelte für das Apothekergässchen. Wie es weiter heißt, soll die Ein- und Ausfahrt über Ausnahmeregelungen erlaubt werden. Für den Radverkehr, ÖPNV und Taxi sei die Zufahrt generell erlaubt.

Informationsveranstaltung

Nach den Gesprächsrunden im Dezember 2022 mit den direkt vom Verkehrsversuch betroffenen Gruppen, wie zum Beispiel der Anwohnerschaft, der Gastronomie und dem Einzelhandel sowie dem Stadtrat, stellt die Stadtverwaltung am Mittwoch, 15. Februar, die aktuellen Planungen und die konkreten Auswirkungen des Projekts der Öffentlichkeit im Detail vor. Eine Anmeldung für die Info-Veranstaltung in den Oberen Fletz des Rathauses ist nicht erforderlich.