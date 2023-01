Fußgängerzone München: 51 Prozent mehr Passanten

Im vergangenen Jahr wurde die Münchner Fußgängerzone 50 Jahre alt. Ein Jubiläum, das viele Ladenbesitzer nicht gefeiert haben, weil sie während der Pandemie so tief in die roten Zahlen gerutscht waren, dass sie schließen mussten. Nun aber gibt es wieder Hoffnung für die Flaniermeile: 2022 wurde die Fußgängerzone in München wieder mehr besucht. Das lässt sich auch mit Zahlen belegen: An der Messstelle in der Neuhauser Straße wurden 25,1 Millionen Passanten gezählt. Das sind 51 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mehr Touristen, Konzerte, Fußball und Weihnachtsmärkte

"Der Entfall strenger Corona-Restriktionen, die noch das erste Halbjahr 2021 prägten, das Comeback des Tourismus und insbesondere auch Veranstaltungen wie die European Championships und die großen Konzerte im August sowie die Weihnachtsmärkte im Dezember, die 2022 wieder stattfinden konnten, führten zu einer spürbaren Belebung in der Münchner Innenstadt", sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Unternehmensinitiative Citypartner Münchner Stadtmarketing.

Weniger Fußgänger als vor Corona

Allerdings liegen die Zahlen trotzdem noch um 20 Prozent unter denen von 2019. Im Dezember 2022 rangierte die Kaufingerstraße in der Münchner Fußgängerzone aber ganz oben in der Rangliste der Top 10 bei den Passantenfrequenzen in Einkaufsstraßen im deutschsprachigen Raum - gefolgt von der Neuhauser Straße, der Kärntner Straße in Wien und der Schildergasse in Köln. Sie verzeichnete in dem Monat zudem als einzige Messstelle mehr als drei Millionen Passanten.

Neue Münchner Fußgängerzone soll in diesem Jahr kommen

Die grün-rote Rathauskoalition in München will bereits 2023 das Tal, zwischen Altem Rathaus und Isartor gelegen, in eine Fußgängerzone umwandeln. Außerdem soll die benachbarte Westenriederstraße autofrei werden soll.