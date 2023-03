Vergiftungswelle an iranischen Mädchenschulen: Demo in München

Mit einer Performance vor dem Sendlinger Tor in München wollten die Veranstalter am Samstag auf die Situation im Iran aufmerksam machen und die Freiheitsbewegung in dem Land unterstützen.

Performance soll Giftgasanschlag simulieren

Neun Menschen mit Giftmasken standen auf einem roten Tuch. Abwechselnd legten sich einzelne Darstellende auf den Boden, um die Folgen eines Giftgas-Anschlags zu simulieren. "Junge Mädchen sind der Motor der Freiheitsbewegung im Iran. Das sind die, die sich mutig und aktiv den bewaffneten Killer-Einheiten des Regimes entgegengestellt haben", sagt Rabee Mokhtari Nejad vom Kollektiv "Women Life Freedom Munich". Sie vermutet, dass hinter den Giftgas-Anschlägen die iranische Regierung steckt: "Es sieht so aus, dass diese jungen Mädchen eingeschüchtert und terrorisiert werden sollen, um weitere Proteste zu unterbinden."

Viele machen das Regime für die Vergiftungen verantwortlich

Rund um die Performance haben sich rund 50 Demonstranten versammelt, teils mit iranischen Flaggen und Plakaten. Unter ihnen auch Jasmin, eine Studentin mit iranischen Wurzeln. "Ich möchte eine Stimme der Schülerinnen und Studentinnen im Iran sein. Sie werden dort vergiftet, wenn sie Mittagspause machen." Sie könne hier jederzeit unbehelligt Mittagspause machen, so die junge Frau.

Im Iran sorgt derzeit eine Serie von Vergiftungen an Mädchenschulen für Sorge und Wut. In den vergangenen Tagen und Wochen mussten bereits mehr als 1.200 Schülerinnen wegen Vergiftungen behandelt werden. Viele Iranerinnen und Iraner machen das Regime für die Übergriffe verantwortlich.