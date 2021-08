Utting am Ammersee: Brand in der Christuskirche

Die Christuskirche in Utting am Ammersee ist in der Nacht in Brand geraten. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden.

Keine Verletzten nach Brand der Christuskirche

Beim Brand der evangelischen Christuskirche in Utting am Ammersee ist niemand verletzt worden. Das erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf BR-Anfrage. Inzwischen sind die Löscharbeiten beendet. Allerdings kontrolliert die Feuerwehr noch Glutnester. Feuerwehr-Kommandant Florian Hoffmann sagte zum Bayerischen Rundfunk, die denkmalgeschützte Kirche sei nach derzeitigem Stand vollständig zerstört.

Brandursache noch unklar

Gegen 3 Uhr nachts ging bei der Polizei ein Anruf ein, dass die knapp hundert Jahre alte Holzkirche brennt. Die Feuerwahr war kurze Zeit später im Großeinsatz. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht bekannt. Die Kripo war bereits an der Kirche, im Laufe des Tages nehmen Brandfahnder ihre Ermittlungen auf.