USA haben V. Corps aus Ansbach abgezogen

Das V. Corps der US-Armee hat die Ansbacher Barton Kaserne verlassen. Ende September seien die rund 300 Soldatinnen und Soldaten nach Posen in Polen verlagert worden, bestätigte die Sprecherin der US-Army, Gerlinde Hoyle. Damit ist in Ansbach nicht mehr das Hauptquartier der Einheit, deren Aufgabe es ist, Befehle und Streitkräfte in Europa zu koordinierten, um die Ostflanke der Nato zu schützen. Die Entscheidung wurde Ende Juni von US-Präsident Joe Biden beim Nato-Gipfel in Madrid verkündet. Polen solle das permanente Hauptquartier für das V. Corps der US-Armee werden, erklärte er.

Polen begrüßt Verlagerung des V. Corps

Erst im April war das fünfte Korps in Ansbach begrüßt worden. Zuvor wurde es 2020 mit dem Hauptquartier in Polen reaktiviert, nachdem es 2013 von der US Armee selbst aufgelöst worden war. Die polnische Regierung begrüßt die Verlagerung der Truppen, da dies als zusätzliche Sicherheit im Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesehen wird.

Neue Soldaten in einem Jahr

Das "V" des V. Corps steht nicht nur für die römische Zahl fünf, sondern auch für "Victory-Corps". Der Name entstand durch die Erfolge des Corps im Ersten Weltkrieg. Anstelle der V. Corps sollen Ende kommenden Jahres neue US-Truppen nach Ansbach kommen. Eine Einheit der Luftabwehr wird dann in der Barton Kaserne stationiert werden.