US-Tourist gesteht Maßkrug-Klau nach 52 Jahren

Es ist ein ungewöhnlicher Brief, den das Münchner Hofbräuhaus vor einiger Zeit erhält. Ein Brief, dessen Geschichte vor über einem halben Jahrhundert begann. Im Januar 1972 reiste ein US-Student mit Studienfreunden aus Michigan nach Europa. Wichtiger Stopp in München: das Münchner Hofbräuhaus. Und dort wurde der heute 74-Jährige zum Täter: Er ließ einen bläulichen Steinkrug mit HB-Emblem mitgehen.

Bierkrug-Klau verjährte – das schlechte Gewissen blieb

Die Tat ist natürlich längst verjährt, doch das schlechte Gewissen ließ dem Amerikaner, der in Michigan lebt, offenbar keine Ruhe. Deshalb nun der Brief an das Hofbräuhaus, in dem er sich für den Diebstahl entschuldigt. Die Ippen Mediengruppe [externer Link, möglicherweise Bazahlinhalt] hatte zuerst darüber berichtet.