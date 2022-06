Unfall in Hauzenberg - Hänger mit Container kracht in Vorgarten

In Hauzenberg im Kreis Passau sind am Dienstagmorgen in der Brückenstraße zwei Lkw zusammengestoßen. Dabei rutschten Anhänger und ein geladener Container eines Lkws in den Vorgarten eines Wohnhauses.

Fahrer leicht verletzt

Laut Polizei war offenbar der Anhänger eines Lkw in einer Kurve ausgebrochen und so zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Laster. Durch die Wucht des Aufpralls rutschten Container und Hänger den angrenzenden Vorgarten eines Wohnhauses.

Lkw-Fahrer im Krankenhaus

Zur Bergung des Anhängers musste ein Spezialkran angefordert werden. Ein Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 80.000 Euro.