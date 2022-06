Unfall: Bierflaschen und Ziegelsteine auf der A92 bei Wörth

Auf der A92 geht es am Donnerstag in Fahrtrichtung München nur zäh voran. Der Grund: Ein Unfall mit einem Bier-Lkw Höhe Wörth an der Isar. Zwei weitere Laster wurden ebenfalls in den Crash verwickelt. Der Verkehr staut sich in diesem Bereich.