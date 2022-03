Motorradfahrer bei Landshut tödlich verunglückt

Bei Ergoldsbach ist am Samstagmittag (26.03.) ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 32-Jährige hatte einen vor ihm fahrenden Bagger überholen wollen. Er übersah dabei ein entgegenkommendes Auto.

Motorradfahrer stürzt und prallt gegen entgegenkommendes Auto

Der Biker scherte aus und als er das Auto bemerkte, machte er eine Vollbremsung. Er stürzte auf die Fahrbahn und schlitterte in das entgegenkommende Auto. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 58-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt, kam aber trotzdem ins Krankenhaus. Die Straße zwischen Ergolding und Käufelkofen war komplett gesperrt.