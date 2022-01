Unfall bei Miltenberg: 79-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Nach Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken ereignete sich der Unfall um 17.40 Uhr auf der Bundesstraße 469 in Höhe Breitendiel, einem Ortsteil von Miltenberg. Ein in Richtung Miltenberg fahrender Lkw hatte ein technisches Problem und musste anhalten. Da auch die Beleuchtung des Sattelzuges ausgefallen war, erkannte der 79-jährige Autofahrer den Pannen-Lkw zu spät. Beim Ausweichversuch kam er mit der rechten Seite seines Wagens unter das Heck des Aufliegers.

Fahrgastzelle komplett zerstört

Bei der Kollision wurde die Fahrgastzelle des Autos komplett zerstört. Ersthelfer befreiten den Rentner aus dem Unfallfahrzeug. Der Mann aus dem Landkreis Miltenberg kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden. Der Fahrer des Pannen-LKW blieb unverletzt. Die B469 blieb kurzzeitig komplett gesperrt. Danach lenkte die Polizei den Verkehr einspurig am Unfallort vorbei.