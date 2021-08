Schwerer Unfall: Verursacher macht sich zu Fuß aus dem Staub

Wie die Polizei meldet, hat sich am Dienstagnachmittag auf der B21 in Schneizlreuth ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Am Bodenberg kollidierten drei Autos.

Autofahrer verlässt eigene Straßenseite

Laut Polizei überquerte ein Autofahrer nach einer Rechtskurve die Fahrbahnmitte und streifte die gesamte Fahrzeugseite des entgegenkommenden PKW, in dem eine vierköpfige Familie saß. Danach kam das erste Auto noch weiter nach links von der eigenen Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Wagen eines 53-jährigen Mannes, der zwei Mitfahrer im Auto hatte.

Alle drei Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden, die sich nach Schätzungen der Polizei auf insgesamt etwa 60.000 Euro belaufen. Alle Autos mussten abgeschleppt werden.

Unfallverursacher macht sich zu Fuß aus dem Staub

Alle sieben Personen in den beiden geschädigten Fahrzeugen wurden wie durch ein Wunder und dank moderner Sicherheitstechnik nur leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich mit mehreren BRK-Rettungsfahrzeugen zur Untersuchung und Behandlung in die Krankenhäuser Traunstein und Bad Reichenhall gebracht.

Der Unfallverursacher, ein älterer Herr, stieg scheinbar unverletzt aus seinem Pkw, telefonierte und ging dann einfach von der Unfallstelle in unbekannte Richtung davon, so die Polizei.

Staus und Wartezeiten an der B21

Die Bundesstraße 21, das kleine deutsche Eck, war über drei Stunden teilweise komplett gesperrt. Es gab erheblichen Stau und Wartezeiten. Die Feuerwehren Schneizlreuth und Bad Reichenhall waren mit 32 Kräften und sieben Fahrzeugen an der Unfallstelle.

Da der Unfallverursacher nicht mehr angetroffen werden konnte und sich auch nicht den anderen Beteiligten erklärt hatte, war zunächst unklar, ob er nicht doch in einer Notlage war und selbst Hilfe brauchte.

Hubschrauber- und Hundesuche nach dem Unfallverursacher

Es wurde eine Suchaktion mit Hilfe der Feuerwehren, sowie der Bergwacht, fünf Polizeistreifen, einem Polizeihundeführer mit Suchhund und einem Polizeihubschrauber eingeleitet. Auch eine Drohne der Feuerwehr wurde zur Suche nach dem älteren Herrn eingesetzt. Zusätzlich war auch ein spezieller Personensuchhund des Salzburger Rettungsdienstes im Einsatz.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Insgesamt waren 70 Kräfte von Feuerwehr, Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei auf deutscher Seite im Einsatz. Die Gegend um den Wendelberg und in den Saalachauen wurde mehrere Stunden lang abgesucht. Auch im Gemeindegebiet Unken in Österreich wurde durch die Polizei Lofer eine Suche mit österreichischen Einsatzkräften vorgenommen. Doch der Mann war wie vom Erdboden verschluckt.

Nach den ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem flüchtigen Unfallverursacher um den Eigentümer des Pkw gehandelt haben. Die Polizei leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein.