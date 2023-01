Unfälle durch Blitzeis im Süden Bayerns

Überfrierender Regen hat seit dem gestrigen Abend in weiten Teilen Bayerns zu Glatteis geführt. Gerade in Oberbayern kam es zu mehreren Verkehrsunfällen auf eisglatten Straßen. Wie die Polizei berichtet, wurde auf der A96 ein Ersthelfer lebensgefährlich verletzt.

Ersthelfer über Leitplanke geschleudert und lebensgefährlich verletzt

Im Bereich Landsberg am Lech kam es am späteren Abend auf der A96 zu sechs Unfällen, die die Polizei auf Eisglätte zurückführt. Auf der Höhe der Stadt Igling rutschte beispielsweise ein Autofahrer gegen die Leitplanken und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Autos, die dahinter fuhren, hielten an, um zu helfen. Kurz darauf geriet ein Autofahrer an derselben Stelle ins Rutschen. Er touchierte das Auto auf dem Standstreifen und erfasste nach der Kollision einen der Ersthelfer. Der 29-jährige Mann wurde dabei über die Leitplanke geschleudert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und musste dort notoperiert werden. Ein 19-Jähriger kam mit einer Knieverletzung ebenfalls in eine Klinik.

Polizei: SUV-Fahrer begeht Unfallflucht

Drei leicht Verletzte gab es bei einer weiteren Kollision im Bereich Landsberg, wo ein Autofahrer nahezu ungebremst in ein Unfallauto und den Wagen einer Ersthelferin fuhr. Bei den übrigen Unfällen blieb es bei Blechschäden. Ein SUV-Fahrer, der offenbar auf die Nachbarspur abkam und dadurch einen anderen Autofahrer gegen die Leitplanke drängte, beging laut Polizei Unfallflucht. In vielen Städten und Gemeinden hatten auch Radfahrer und Fußgänger mit teils spiegelglatten Wegen zu kämpfen.

DWD: Glättegefahr nimmt tagsüber ab

Der Deutsche Wetterdienst hat inzwischen seine Warnstufe für Oberbayern herabgesetzt. Dennoch kann es tagsüber noch lokal und auch in der Nacht zum Samstag gebietsweise Glätte durch gefrierenden Sprühregen und überfrierende Nässe geben.