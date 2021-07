Unerwarteter Jaguar-Nachwuchs im Salzburger Zoo

Vor rund einem Monat hat das fünfjährige Jaguarweibchen "Lucky Limari" zwei Junge zur Welt gebracht. Noch haben die beiden keinen Namen. Die sollen sich aber per Abstimmung in den sozialen Netzwerken in den nächsten Tagen finden. Den Tierpflegern zufolge sei es sehr schön zu beobachten, wie fürsorglich sich die Mutter um ihren Nachwuchs kümmert. Man merke, dass es der zweite Wurf von "Lucky Limari" ist und sie nun deutlich mehr Erfahrung mit der Aufzucht habe.

Die zweite unerwartete Geburt

Schon die Geburt des heute einjährigen "Milagros" grenzte den Zoobetreibern zufolge an ein kleines Wunder, denn der hochbetagte Jaguarvater "Sir William" habe das zeugungsfähige Alter eigentlich bereits hinter sich.

Noch nicht für Besucher zu sehen

Besucher können die beiden Jungtiere allerdings erst in einigen Wochen sehen, weil die Welpen noch zu jung seien. Zusammen mit den beiden Jungen und dem einjährigen "Milagros" leben im Zoo Salzburg inzwischen fünf Jaguare, die künftig täglich auf der Außenanlage zu beobachten sind.