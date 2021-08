vor 32 Minuten

Unbekannte in Unterfranken töten Tauben und ein Schaf

In Unterfranken wurden in der vergangenen Woche mehrere Tiere von Unbekannten getötet: In Gerbrunn im Landkreis Würzburg wurden Tauben erschossen und bei Wülflingen im Landkreis Haßberge wurde ein Schaf heimlich geschlachtet.