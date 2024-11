Umgang mit NS-Vergangenheit: Regensburger Park wird umbenannt

Die Stadt Regensburg hat im Rahmen eines Festakts einen Park offiziell nach einer jüdischen Jugendlichen benannt, für deren Tod die Nationalsozialisten verantwortlich waren. Der ehemalige "Karl-Freitag-Park" im Süden der Stadt trägt seit Donnerstag den Namen "Charlotte-Brandis-Park".

Zum Artikel: Das Schicksal der Regensburger Familie Brandis

NS-Regime ließ sie nicht mehr zur Schule

Charlotte kam 1924 in Regensburg zur Welt und war das älteste Kind der jüdischen Kaufmannsfamilie Brandis. Sie war Schülerin des städtischen Mädchen-Lyzeums - der Vorläufer des Von-Müller-Gymnasiums - das sich heute in direkter Nähe zum jetzt nach ihr benannten Park befindet. Noch als Mädchen musste sie erleben, wie das nationalsozialistische Regime ihr Leben einschränkte. 1936 wurde sie wegen ihrer jüdischen Herkunft von der Schule gewiesen.

Mit der Familie ins Ghetto deportiert

Das Geschäft der Eltern - ein Textilhandel und Großhandel - wurde zwangsarisiert. In der Pogromnacht vom 9. November 1938 verwüsteten die Nazis die Wohnung der Familie. Am 4. April 1942 wurde die sechsköpfige Familie gemeinsam mit einer Großmutter und anderen Regensburger Jüdinnen und Juden in das Ghetto Piaski in Polen deportiert.

Eindrückliche Briefe nach Regensburg

Aus Piaski schrieb Charlotte eindrückliche Briefe an eine Regensburger Freundin, in denen sie die Lebensbedingungen im Ghetto schilderte. Nach der Räumung des Ghettos im November 1942 wurden die verbliebenen Jüdinnen und Juden in das Vernichtungslager Sobibor in Polen gebracht und die Familienmitglieder vermutlich ermordet. Ein genaues Todesdatum von Charlotte Brandis ist nicht überliefert.