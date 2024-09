Jüdischer Koffer aus Regensburg wird in Bonn ausgestellt

Ein besonderer Gegenstand der Zeitgeschichte aus Regensburg wird ab Dienstag im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt: Ein alter Koffer, der Gegenstände einer jüdischen Familie aus Regensburg enthält. Darin sind Familienfotos, Geschäftsunterlagen und wichtige Dokumente, die die Familie vor den Nazis in Sicherheit bringen wollte.

Der Koffer ist Teil der Ausstellung "Nach Hitler – Die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus" im Haus der Geschichte in Bonn, die am Dienstag eröffnet wird.

• Zum Artikel: Das Schicksal der Regensburger Familie Brandis

Koffer stand jahrzehntelang in Hauzenberg

BR-Journalist Thomas Muggenthaler war vor einigen Jahren bei Recherchen auf den Koffer gestoßen. Dieser stand jahrzehntelang in Hauzenberg in Niederbayern. Die Familie Brandis hatte ihn hier einer ehemaligen Mitarbeiterin anvertraut, wohl um die Dokumente, Briefe und Familienerinnerungen vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. Die jüdische Familie überlebte den Holocaust nicht. Trotzdem habe ihre Familie auf den Koffer aufgepasst, sagte Jutta Koller, eine Nichte der Mitarbeiterin. 2022 übergab Koller den Koffer dann an das Regensburger Stadtarchiv.

Koffer bis 2026 in Bonner Ausstellung

Bis 2026 wird dieser nun als Leihgabe im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen sein. Später wechseln die Ausstellung und damit auch der Koffer voller Erinnerungen an Familie Brandis nach Leipzig. Dort wird der Koffer dann bis 2027 gezeigt. Anschließend soll er in Regensburg unter anderem für Bildungsprojekte - etwa in Schulen - eingesetzt werden.