Beschlossen: 2025 rollen Castor-Transporte nach Niederbayern

Im kommenden Jahr werden Castor-Transporte nach Niederbayern stattfinden. Das kündigte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des stillgelegten Kernkraftwerks Isar, Guido Knott, auf einer Dialogveranstaltung in Essenbach am Mittwochabend an.

Genehmigung ist bereits erteilt

Insgesamt sollen sieben Castor-Behälter aus Sellafield in England in das Brennelemente-Zwischenlager in Niederaichbach bei Landshut gebracht werden. Das Zwischenlager befindet sich auf dem Gelände des Kernkraftwerks Isar. Die Aufbewahrungsgenehmigung sei bereits erteilt, erklärte Knott. Die Transportgenehmigung stehe aber noch aus. Der genaue Termin und die Route stünden unter Geheimhaltung, so Knott.

Abfälle müssen von Kraftwerksbetreibern zurückgeholt werden

Der Transport soll von einer Spezialfirma vorgenommen werden. Für die Sicherheit sei unter anderem die Bundespolizei verantwortlich, hieß es. Bis 2005 wurden bestrahlte Brennelemente aus deutschen Kernkraftwerken zur Wiederaufarbeitung ins britische Sellafield gebracht. In Sellafield wurden Uran und Plutonium von den Abfällen getrennt. Seit 2005 ist das verboten.

Die restlichen Abfälle müssen von den Kraftwerksbetreibern zurückgeholt werden. Dazu sind die Betreiber vertraglich und laut Atomgesetz verpflichtet. Bis 2026 soll die Rücknahme aller Castor-Behälter aus Sellafield abgeschlossen sein. Dann sollen die letzten Behälter nach Brokdorf gebracht werden.