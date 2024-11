Großes Sägewerk in Schieflage: Ziegler Holding ist insolvent

Die Ziegler Holding GmbH, zu der der Großteil der Ziegler Group aus Plößberg im Landkreis Tirschenreuth gehört, hat beim Amtsgericht Weiden Insolvenz angemeldet. Das Insolvenzverfahren wurde laut der amtlichen Insolvenzbekanntmachung am Mittwoch eröffnet.

Einer der größten Arbeitgeber der nördlichen Oberpfalz

Die Ziegler Group gehört mit mehr als 3.000 Arbeitnehmern zu einem der größten Arbeitgeber in der nördlichen Oberpfalz. Schwerpunkte sind die Holzverarbeitung und der Modulbau. In Plößberg im Landkreis Tirschenreuth betreibt Ziegler nach eigenen Angaben Europas größtes Sägewerk mit rund 700 Beschäftigten. Dazu kommen diverse weitere Unternehmensteile.

Wie es zu der Insolvenz kommen konnte, ist noch unklar. Das Unternehmen hat sich bislang noch nicht geäußert. Bekannt ist, dass 2022 im Umsatz die Milliarde Euro geknackt wurde. Aber: Die Ziegler Holding ist im Kern ein Holz- und Bauunternehmen, daher ist sie als solches stark vom Einbruch im Bausektor erwischt worden.

Ziegler hatte kleinere Unternehmen aufgekauft

Die Unternehmensgruppe hatte in den vergangenen Jahren viele kleinere Unternehmen in der Region aufgekauft, außerdem weitere Sägewerke in Rumänien und Schweden. Insgesamt mehr als 800 Millionen Euro hatte Ziegler damals investiert. Doch bei manchen der neuerworbenen Betriebe kriselte es schon länger. So hat zum Beispiel der erst kürzlich erworbene Baumarkt "Eisen Knorr" in Weiden bereits vor einigen Monaten die Einstellung seines Betriebes angekündigt.

Wie es für die mehr als 3.000 Angestellten der Ziegler Group jetzt weitergehen soll, ist noch offen. Unklar ist auch, was auf Baustellen passiert, an denen die Ziegler Group mitgearbeitet hat.

Artikel wird laufend aktualisiert.