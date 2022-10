Artikel mit Video-Inhalten

> Überraschung bei Meisterschaft im Staplerfahren in Aschaffenburg

Überraschung bei Meisterschaft im Staplerfahren in Aschaffenburg

Beim StaplerCup in der Aschaffenburger Frankenstolz Arena gab es am Wochenende einige Überraschungen. So schied das deutsche Team schon im Halbfinale nach einem Fahrfehler aus. Dem Event folgten nach Angaben des Veranstalters bis zu 3.000 Zuschauer.