Bewaffneter Räuber nach Supermarktüberfall auf der Flucht

Am Montag um kurz vor sechs Uhr hat ein Unbekannter einen Supermarkt in Postbauer-Heng im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz überfallen. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte er Bargeld. Mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag flüchtete er, so die Polizei. Eine Großfahndung wurde eingeleitet.

Ermittler suchen Räuber mit Hubschrauber

Es sind mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber im Einsatz, teilte die Polizei weiter mit. Die Kripo Regensburg übernahm die Ermittlungen und sichert derzeit Spuren am Tatort.

Die Polizei bittet auch um Hinweise und warnt: Weil der Mann bewaffnet ist, sollte er nicht angesprochen werden. Stattdessen sollten Zeugen umgehend die Polizei informieren.

Supermarkt-Mitarbeiter beschreiben den Täter

Die Supermarkt-Angestellten beschreiben den Mann als etwa 35-jährig. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein und südländisch aussehen. Er trug zum Zeitpunkt des Überfalls ein Cap, Sonnenbrille und Schal.