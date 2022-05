U-Ausschuss Maske: Sauter und Nüßlein schweigen, Tandler fehlt

Andrea Tandler erscheint erneut nicht

Der Masken-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag muss zudem weiter auf eine der zentralen Figuren warten: Die PR-Unternehmerin Andrea Tandler erschien auch an diesem Donnerstag nicht – offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Das sagte der Ausschussvorsitzende Winfried Bausback (CSU) während der Sitzung.

Tandler soll dank ihrer CSU-Kontakte – ihr Vater war einst CSU-Generalsekretär und bayerischer Finanzminister – Maskengeschäfte im Umfang von rund 700 Millionen Euro an Bund und Freistaat vermittelt haben. Mit einem Geschäftspartner erhielt sie dafür offenbar eine Provision von 48 Millionen Euro. Tandler gilt daher als eine der Schlüsselfiguren in der Masken-Affäre, die seit vielen Monaten immer wieder für Aufregung sorgt.

Kommt jetzt Gerichtsarzt zu Andrea Tandler?

Bereits Ende April hatte Tandler ihr Erscheinen vor dem Untersuchungsausschuss kurzfristig abgesagt, ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen. Nun dürfte sie vermutlich bald Besuch vom Gerichtsarzt erhalten: Bausback erklärte, der Ausschuss habe sich dafür ausgesprochen, dass eine entsprechende Begutachtung durch den gerichtsärztlichen Dienst des Oberlandesgerichts München beauftragt werden soll.

Kurze Ausschuss-Sitzung - Söder-Termin offen

Die Sitzung des Untersuchungsausschusses begann an diesem Donnerstag um 14 Uhr - und war um 14:54 Uhr schon wieder zu Ende. Im Laufe der kommenden Monate soll unter anderem auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Rede und Antwort stehen - wann genau, ist aber noch offen.

Der Untersuchungsausschuss soll Masken-Geschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Abgeordneten und teils hohe Provisionszahlungen auch an Parlamentarier aufklären. Das bayerische Gesundheitsministerium betonte mehrmals, dass das Ministerium selbst in keinem Fall Provisionen an Mandatsträger gezahlt habe.