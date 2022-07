Tunnel-Sanierung: IHK befürchtet Nachteile für Raum Schwandorf

Wegen der geplanten Sanierung des Pfaffensteiner Tunnels an der A93 in Regensburg befürchtet das IHK-Gremium Schwandorf eine Schwächung seines Wirtschaftsraums. Der Landkreis Schwandorf sei in den vergangenen Jahren als Wirtschafts- und Zuzugsregion enorm gewachsen. Die geplante Sanierung des Autobahntunnels drohe diesen Boom abzuwürgen.

Bauzeit am Tunnel zwischen elf und 13 Jahren

Die Maßnahme wird die Wirtschaft im Landkreis Schwandorf laut IHK-Gremium hart treffen. Für die Sanierung und Erweiterung des Pfaffensteiner Tunnels wird mit einer Planungs- und Bauzeit zwischen elf und 13 Jahren gerechnet. "Durch die Länge der Baumaßnahme könnte der Landkreis Schwandorf wirtschaftlich abgehängt werden", befürchtet der Gremiumsvorsitzende Hubert Döpfer.

Nadelöhr Pfaffensteiner Tunnel: Probleme für Zulieferer

Pendler, Vorgüter und Produkte, die über das "Nadelöhr Pfaffensteiner Tunnel" transportiert würden, könnten unpünktlich ankommen, so Döpfer. Staus, Lärm und Emissionen könnten zu einer Abwanderung von Menschen und veränderten Zulieferwegen führen. Die IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim hat einen 10-Punkte-Katalog mit Forderungen aufgestellt, zum Beispiel zum Baustellenmanagement, zu Ausweichrouten und einer Verbesserung des ÖPNV-Angebots und des Schienenverkehrs für die Region.

Der Tunnel an der A93 bei Regensburg gilt als wichtiges Nadelöhr für den Nord-Süd-Verkehr durch die Oberpfalz. 70.000 Autos passieren den Pfaffensteiner Tunnel im Schnitt täglich. Mit Stand vom Mai 2022 wird das Projekt mindestens 140 Millionen Euro kosten.