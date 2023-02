Trickdiebin im Landkreis Passau unterwegs

Eine bislang unbekannte Frau hat in Bad Füssing und Rotthalmünster in Supermärkten EC-Karten gestohlen und danach damit fast 8.000 Euro abgehoben.

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, hat die Täterin an der Kasse beim Einkauf zuvor wohl die PIN-Nummern ausgespäht. Danach wurden die ahnungslosen Opfer in ein Gespräch verwickelt und dann die EC-Karte gestohlen. Auf BR-Anfrage erklärt ein Sprecher, dass es möglich ist, dass die Unbekannte von Mittätern unterstützt wurde.

Drei Fälle, zwei Tatorte

Zum ersten Mal schlug die Täterin am 18.08.2022 auf dem Parkplatz einer Aldi-Filiale in Bad Füssing zu. Hier bat sie die spätere Geschädigte darum, Geld zu wechseln. Mit der entwendeten EC-Karte hob sie später am Automaten der Sparkasse in Kirchham insgesamt 4.500 Euro ab.

Der zweite bekannte Fall ereignete sich am selben Parkplatz am 4.10.2022. Die Täterin verwickelte das Opfer in ein Gespräch, ein Komplize klaute währenddessen die EC-Karte aus dem nicht versperrten Auto. An einem Geldautomaten in Bad Füssing wurden danach rund 1.400 Euro abgehoben.

Der letzte Fall wird vom Parkplatz des Edeka-Markts in Rotthalmünster gemeldet. Hier stahl die Unbekannte die EC-Karte eines Mannes am 02.11.2022. Hier wurden später an der Sparkasse Rotthalmünster 2.000 Euro abgehoben.

PIN-Nummer immer verdeckt eingeben

Die Täterin wird von der Polizei als circa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben mit schlanker Figur und "südländischem Aussehen". Bekleidet war sie in einem Fall mit einem schwarzen langen Kleid, einem beigen Mantel mit großen Knöpfen und einem Kopftuch. Laut Polizei war die Frau zum Tatzeitpunkt "vermeintlich" schwanger.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Beim Eintippen der PIN-Nummer sollte stets das Zahlenfeld mit der anderen Hand verdeckt werden, so der Rat der Polizei.